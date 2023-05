FC Barcelone : Shakira en bonne compagnie à Miami

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Présente au Grand Prix de Formule 1 à Miami, Shakira n’a pas manqué de se faire remarquer en très bonne compagnie dans les tribunes. En effet, les photographes à l’œil avisé, ont pu remarquer la chanteuse colombienne non loin du célébrissime acteur Tom Cruise, de quoi faire regretter ses actes à Gerard Piqué.

Un diner dans un restaurant chic de Miami

Et ce n’est pas tout, après la course, Shakira en a profité pour manger dans un beau restaurant de Miami, où elle a cette fois-ci été vue, aux côtés du pilote britannique, Lewis Hamilton. Rien n’est engagé et il est fort probable que ce ne fut qu’un simple diner entre connaissances, mais tout de même, cela est assez surprenant.