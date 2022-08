FC Barcelone : Shakira fait un geste en faveur de Gérard Piqué

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Alors que les cabinets d'avocats Pilar Mañé et Tamborero Abogados n'ont pas encore résolu tous les soucis de garde de leurs enfants Milan et Sasha, Gérard Piqué et sa future ex-femme Shakira ont trouvé un accord pour le mois d'août au moins.

Après avoir découvert leur nouvelle vie aux Etats-Unis (entre San Diego, Mexico et Los Angeles) aux côtés de la pop-star colombienne, Milan et Sasha vont rentrer pendant deux semaines à leur ancien domicile familial de Ciudad Diagonal de Esplugues de Llobregat dans la banlieue de Barcelone selon La Vanguardia. Preuve que le couple « Shakiro » ne se livre pas encore une guerre totale.

Une geste de Shakira, qui réclamait dans un premier temps la garde totale des deux enfants avec l'espoir de vivre avec eux à Miami. Trompée par Gérard Piqué après dix ans de mariage, la belle n'a toutefois pas totalement renoncée à sa demande...