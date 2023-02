FC Barcelone : Shakira fait une nouvelle chanson pour tacler Piqué !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Shakira a sorti une nouvelle musique nommée 'TQG' ! La star colombienne a déjà tiré plusieurs fléchettes sur Gérard Piqué et sa nouvelle petite amie, Clara Chía, lors des BZRP Music Sessions #53 du DJ et producteur de disques argentin Bizarrap. Dans le nouveau morceau publié ce vendredi, Shakira parle de sa mauvaise expérience avec l’ancien du Barça tandis que Karol G parle de la sienne avec le rappeur Anuel AA. L’ancienne compagne de Gérard Piqué laisse ce message, « Tu sors pour manger et moi je pense que c'est la monotonie ».

Piqué veut revenir ?

Elle laisse également entendre que l'ancien joueur du FC Barcelone a montré sa volonté de revenir vers Shakira mais qu'elle n'y est pas favorable « Maintenant tu veux revenir, ça se voit. Attends-moi là-bas, je suis un idiot ». Mais encore, « Qu'est-ce que tu fais à me chercher, tu sais que je ne répète pas les erreurs ». Elle a également laissé une fléchette pour la nouvelle copine de Gerard Piqué, Clara Chía, « Ce que ta copine m'a jeté, ça ne me met pas en colère j’en rigole »…