FC Barcelone : Shakira prend ses enfants pour afficher Piqué publiquement

Shakira et Gerard Piqué, c’est la guerre ! Ce week-end, une émission espagnole a mis au jour la dernière conversation entre les deux anciens tourtereaux, qui tournait notamment autour de la décision unilatérale de la chanteuse colombienne de s’expatrier en Floride pour oublier l’Espagne. Lundi, la star du déhanché a également publié un communiqué poignant pour clarifier sa situation personnelle une bonne fois pour toutes. Entre autres choses, l’intéressée fait référence à ses enfants pour évoquer ces derniers mois compliqués en couple.

« Milan et Sasha ont vécu une année très difficile »

« En ces temps de changement dans ma vie, il est compréhensible qu’il existe une part de curiosité autour de ma famille. Cependant, mes fils Milan et Sasha ont vécu une année très difficile, en subissant un harcèlement incessant et une persécution sans relâche de la part des paparazzis et plusieurs médias de Barcelone, a-t-elle déploré. Maintenant qu’ils démarrent une nouvelle étape de leur vie, je vous demande à tous au nom de mes fils de respecter mon droit à l’intimité (...) C’est une maman qui parle. Merci à votre soutien et votre appui. »