FC Barcelone : Shakira victime d'une attaque... de sangliers !

En ce moment, le FC Barcelone traverse une passe difficile sportivement et il semblerait que la malchance touche aussi les WAG's. Alors que Gérard Piqué sombrait hier avec son équipe sur la pelouse du Benfica Lisbonne (0-3), sa compagne Shakira racontait à ses 70 millions de followers sur Instagram son improbable mésaventure vécue mardi.

A l'occasion d'une sortie au Parc de Pedralbes avec ses enfants, la chanteuse colombienne a tout simplement été prise d'assaut par deux … sangliers. « Regardez comment deux sangliers qui m'ont attaqué dans le parc ont laissé mon sac. Ils m'ont attaqué, ils ont tout fait exploser et ils emmenaient mon sac dans la forêt avec mon téléphone. Et à la fin, ils m'ont laissé mon sac parce que je leur faisais face », a-t-il raconté, partageant la photo de son sac à dos abimé.

Une petite frayeur pour la famille Piqué mais qui démontre aussi tout l'aplomb de la pop star face à cette situation cocasse.

