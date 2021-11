FC Barcelone : Sofia Calzetti démonte une ignoble rumeur sur Sergio Agüero

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Victime d'une arythmie cardiaque lors du match FC Barcelone – Deportivo Alaves samedi dernier (1-1), Sergio Agüero (33 ans) traverse actuellement une passe difficile dans sa carrière. Obligé de mettre sa carrière entre parenthèses durant au moins trois mois pour suivre une « procédure thérapeutique » mise en place par le prestigieux docteur Josep Brugada, le « Kun » faisait aussi l'objet de rumeurs sur sa vie privée émanant d'Argentine.

Il était notamment annoncé que le couple qu'il forme depuis deux ans avec la sublime Sofia Calzetti (25 ans) battait de l'aile à cause d'une présumé infidélité de l'attaquant du Barça avec la chanteuse et actrice Lali Esposito (l'une des têtes d'affiche de la série espagnole de Netflix Sky Rojo). Rumeur visiblement sans fondement comme en atteste le dernier message posté par Sofia Calzetti dans sa story Instagram.

Toujours sous observation à l'hôpital, Sergio Agüero peut compter sur la présence réconfortante de sa conjointe dans cette période difficile. « Aujourd'hui plus que jamais, je t'aime », a écrit Sofia Calzetti, photo de leurs mains liées à l'appui.

