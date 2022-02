FC Barcelone : son arrivée, ses anciens propos sur le Real Madrid, Dembélé... les premiers mots d'Aubameyang

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Son arrivée

"J'avais très envie de venir, c'est pour ça que je suis arrivé dès le matin, je voulais que ça se fasse. On a attendu le dernier moment parce que ce fut un peu difficile avec Arsenal, mais finalement je suis bien là."

Les dessous de sa signature

"Ce fut un jour très long, de la folie. On a signé à deux minutes de la fin. J'étais avec mon père chez lui en attendant que tout se passe bien. Puis, dans l'après-midi, ils m'ont appelé pour la visite médicale, ça m'a rendu très heureux. Un peu de stress à la fin, mais tout s'est bien fini."

Ses anciens propos sur le Real Madrid

"J'ai toujours rêvé de jouer en Liga et c'est une opportunité incroyable pour moi. Depuis petit, ça a toujours été un rêve, c'est l'opportunité de ma vie. Tout le monde sait que c'est un des meilleurs clubs du monde, je suis très heureux. C'est une histoire de famille. Mon grand-père est d'Avila et était un grand fan de l'Atlético Madrid, c'est pour ça que je disais que j'allais jouer dans un autre club. Mais comme je l'ai dit, c'est important pour moi la famille, et ils sont très heureux que je joue en Liga."

Son poste

"J'ai un peu parlé avec le coach, il me voit en numéro 9 et je suis prêt. Mais si un jour il a besoin de moi sur un côté, pas de problème, je suis prêt à y jouer aussi."

Dembélé

"Je dois être honnête, il s'entraîne très bien. En tant qu'ami, j'espère que lui et le club vont trouver une solution."