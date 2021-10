FC Barcelone - SONDAGE : Ronald Koeman doit-il survivre au Clasico ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Faut-il poursuivre avec Koeman ? Défaits face au Real Madrid (1-2), le Néerlandais est plus que jamais sous pression. Son équipe qui a tout de même eue la maitrise du ballon, n’a pas sue se montrer dangereuse, hormis sur les quelques déboulés d’Ansu Fati sur contre et une ultime occasion d’Aguero à la 90e + 7, bien trop tard.

Désormais 9e, à 5 points du Real Madrid premier provisoirement au classement mais à des années lumières du niveau de jeu de son adversaire du jour, le Barça semble bien avoir d’un nouveau souffle et plus que la seule jeunesse de la Masia. Etonnamment, Marca avance de son coté que le Néerlandais est toujours en vie. Affaire à suivre mais un nouveau coach pourrait bien débarquer en Catalogne si la situation perdure… Supporters, vous avez la parole pour nous dire ce que vous pensez de cette situation, des éventuelles pistes pour le remplacer sur le banc. On vous attend nombreux pour échanger...