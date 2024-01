FC Barcelone : sous pression, Xavi fait une énorme annonce sur son avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Sur les retrouvailles avec le public barcelonais

« Content de rejouer à Montjuic après plus d'un mois. On a besoin du public, Villareal est toujours une équipe compliquée à jouer surtout avec Marcelino qui a toujours des équipes organisées ».

Sur l’importance de rebondir après l’élimination en Coupe du Roi

« Ça sera un match où il faudra réagir après Bilbao, le chemin, c'est d'être compétitif. Si on joue comme à Bilbao, on gagnera (...) Nous devons rivaliser. Et le chemin est celui que l'équipe nous a proposé à Bilbao ».

Sur la blessure d’Alejandro Baldé

« J'étais réuni avec lui, les médecins et sa famille. Ce sera à lui de prendre la décision. Il est jeune et c’est sa carrière. Dans tous les cas, on sera avec lui. Opération ou pas, on l'aidera ».

Sur le retour de Joao Cancelo

« Joao Cancelo sera là demain, il va bien. Il a envie de jouer, on a de la chance de l'avoir, c'est un professionnel ».

Sur Robert Lewandowski

« Je pense qu'il continuera à être important pour l'équipe, c'est un leader. On a besoin de lui et on cherche des solutions. On est uni, le vestiaire est fort ».

Sur les gestions de Vitor Roque et Pedri

« Vitor Roque sera important. S'il n'a pas joué à Bilbao, c'était tactique. Il a joué plusieurs fois mais il est jeune, il faut aller doucement (…) On gère Pedri, on parle beaucoup avec lui pour gérer son temps de jeu. Il va bien, à 100% ».

Xavi a bien conscience d’être sur la fin au Barça

Sur son avenir après la perte de la Supercoupe et de la Coupe

« On parle de ma continuité au Barça depuis juillet, depuis la défaite contre Arsenal en amical. Restons tranquille, je comprends les critiques mais je sais qu'on peut encore faire une bonne saison. Ce n’est pas le moment de parler de mon avenir. J’ai fait deux ans et demi ici. Il me reste moins de temps ici que ce que j’ai déjà fait. Pep est resté 4 ans, Luis Enrique 3 ans. Soyez tranquille, je partirai aussi ».

Sur son état d’esprit

« Je vais bien et je suis calme. Peut-être que je suis le seul à comprendre la réalité du club, qui est une situation difficile et tout le monde l'a déjà dit. C'est une difficulté historique et je pense que nous sommes tous en train de faire un bon travail, un grand effort. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais bien. Nous déciderons cet été si je continue ou s’il y a départ (...) Le club me supporte, avec Deco on parle de la saison suivante mais au Barça, il faut gagner et convaincre et cela est compliqué ».

Sur le fait d’avoir peut-être écorné son image…

« Dans ce club, on apprécie toujours les gens quand ils commencent à partir, quand ils commencent à partir, et je pense que c'est la plus grande injustice. Désormais, le travail de Valverde, celui de Koeman ou celui de Busquets sont appréciés. Aujourd’hui, on se sent nostalgique de lui alors qu’on le critique depuis quatre ans. Ou Jordi Alba, dont nous ressentons de la nostalgie, c'est quelque chose qui mérite réflexion, qui mérite d'être contemplé. J'espère que je te manque aussi. C'est comme ça, apprécions ce que nous avons, je suis quelqu'un qui apprécie ce qu'il a, chez ses joueurs. Je suis dans le meilleur club du monde pour moi, pour moi c'est le meilleur club du monde, j'apprécie chaque jour où je viens travailler, je suis heureux, je suis satisfait, je sais qu'il y a beaucoup d'exigences , mais j'apprécie ce que j'ai, pas plus tard. Non pas alors, pour moi c'est l'erreur historique de Barcelone, que nous valorisons les choses à l'époque, non, elles devraient être appréciées maintenant. Maintenant, Ernesto Valverde est un grand entraîneur, quand il était ici, il n'était pas assez bon. Ou le travail de Koeman, ou pareil pour Luis Enrique, ou pareil pour Pep, apprécions les choses telles qu'elles sont. Injuste, je ne sais pas si c'est injuste, mais je connais ce club et c'est comme ça ».

Sur le retour imminent de Marc-André Ter Stegen

« Ter Stegen va bien, je ne sais pas quand il sera là mais c'est pour bientôt ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life