FC Barcelone, Stade de Reims - Mercato : Oscar Garcia pour remplacer Koeman ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Tenu en échec ce mercredi sur la pelouse de Cadiz (0-0), à l'occasion de la sixième journée de Liga, le FC Barcelone a confirmé ses difficultés et Ronald Koeman est plus que jamais sur la sellette. Pour le remplacer, les noms de Roberto Martinez et Xavi ont notamment été évoqués.

Selon les informations de RMC Sport, le nom de l'entraîneur du Stade de Reims, Oscar Garcia, serait également sorti lors d’une réunion de la direction du Barça. Né en Catalogne, l'ancien coach de l'AS Saint-Etienne a été formé à la Masia et a évolué chez les Blaugrana en tant que joueur puis en tant qu'entraîneur des U19.

🔵🔴 Alors que Ronald Koeman est plus que jamais menacé, le nom d'Oscar Garcia (Reims) serait sorti lors d’une réunion de la direction du FC Barcelone pour évoquer une possible successionhttps://t.co/JY46LkN2R9 — RMC Sport (@RMCsport) September 24, 2021