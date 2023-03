FC Barcelone : Tebas apporte un peu de réconfort dans l'affaire Negreira

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Chaque jour qui passe apporte son lot de révélations sur l'affaire Negreira. Et accule un peu plus le FC Barcelone au bord du précipice. Vilipendé par tous les autres clubs, par les supporters adverses, qui les accusent de tricher, les Blaugranas ont en plus vu le Real Madrid et la Fédération se porter parties civiles. Jusqu'où ira cette histoire ? Pour Javier Tebas, il faudra faire toute la lumière dessus mais il ne pense pas qu'il s'agisse d'une affaire de corruption.

"Je ne crois pas que le Barça a acheté les arbitres, mais il a payé Negreira quand il était vice-président des arbitres. Ça, c'est un fait. Je ne doute pas des succès du FC Barcelone mais il y a un comportement qu'il faut juger." Une bonne nouvelle pour les supporters blaugranas : même s'il déteste Joan Laporta, Javier Tebas n'est pas aveuglé par l'hystérie ambiante en Espagne et n'a pas l'intention de faire payer au Barça des "crimes" qu'il n'a pas commis.