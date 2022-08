FC Barcelone : Ter Stegen juge les premiers pas de Lewandowski

Depuis 2014, Marc André Ter Stegen garde les cages du FC Barcelone. Le portier allemand est devenu une référence à son poste au cours des années passées en catalogne. Cet été, le club a connu de nombreux changements. Pour entamer une nouvelle ère, les dirigeants ont mis la main au portefeuille avec de nombreuses recrues. Ter Stegen juge les premiers pas d’une des nouvelles recrues : Robert Lewandowski.

Après le match contre New York RedBull, il s’est exprimé : “ Oui, on parle toujours en allemand. Il est super intéressé par l'apprentissage de la langue. Il s'en sort très bien. On l'accueille de la meilleure façon. Plus tôt il se sentira à l'aise au club, mieux ce sera. C'est le premier objectif. Aujourd'hui, il n'a pas eu de chance, mais je suis super serein. Il a tellement de qualités pour marquer bientôt... il peut faire la différence. Il va beaucoup nous apporter. »

