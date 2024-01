FC Barcelone : terrible verdict pour Baldé, Xavi perd un autre taulier !

Le FC Barcelone enchaîne les coups durs. À quelques heures du choc contre Villarreal (18h30), Xavi a perdu deux titulaires coup sur coup : Alejandro Balde et Sergi Roberto. Selon Fabrizio Romano, le premier en a même fini de sa saison en raison de sa récente blessure au tendon.

Le latéral gauche espagnol sera opéré en Finlande avec le Dr Lampainen dans les prochains jours. De son côté, Roberto a rejoint l’infirmerie du Barça et souffre d'une gêne au tendon d'Achille du pied gauche. Son évolution déterminera sa disponibilité mais elle pourrait être assez longue.

