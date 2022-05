FC Barcelone : un amical prévu contre le club de Lionel Messi cet été

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

En attendant de savoir si Lionel Messi retrouvera un jour le FC Barcelone, il se pourrait que les Blaugrana croisent prochainement la route d'un club lié à La Pulga. Et on ne parle pas d'un éventuel match de Champions League entre le PSG et le FCB. Les Catalans viennent en effet de dévoiler une partie de leur programme estival et une tournée amicale est prévue en juillet.

Le 19 juillet, les hommes de Xavi affronteront l'Inter Miami en Floride et le 30 les New York Red Bulls dans la Grosse Pomme. L'Inter Miami, c'est le club de David Beckham, qui rêve d'enrôler Lionel Messi au terme de son contrat parisien, à l'été 2023, et dans lequel le génie argentin pourrait investir d'ici là. Une façon de nouer le contact avec une légende ayant pris ses distances avec les Blaugrana depuis son départ controversé l'été dernier...

#FCB 🔵🔴



🚨 ÚLTIMA HORA: El Barça informa que el primer equipo jugará dos amistosos en Estados Unidos durante la pretemporada



📆 19 de julio 🆚 Inter de Miami (en Miami)

📆 30 de julio 🆚 NY Red Bulls (en Nueva York)https://t.co/k6DwKOloss pic.twitter.com/7aiLOqyPIH — Diario SPORT (@sport) May 19, 2022

