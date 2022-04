FC Barcelone : un ancien Blaugrana règle ses comptes avec Koeman et adoube Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Le passage de Koeman en tant qu’entraîneur du FC Barcelone ne restera pas gravé dans les mémoires. Le coach néerlandais ne s’est jamais réellement imposé au sein de son groupe et auprès des supporters. Il s’est même mis plusieurs joueurs à dos. Un ancien joueur catalan en remet une couche sur ses rapports avec son ex-entraîneur.

Pour la Gazetta dello Sport, Miralem Pjanić est revenu sur ses rapports avec Koeman et juge le travail de Xavi : « Koeman m'a manqué de respect. Laporta a pris une excellente décision avec Xavi, maintenant le Barça a l'air complètement différent. J'adore Pedri, il danse avec le ballon comme Iniesta. La première fois que j'ai vu Gavi à l'entraînement, j'ai dit “wow, ce garçon va être spécial“. »

Pjanic to Gazzetta: "Koeman was disrespectful with me. Laporta made a great decision with Xavi, now Barça looks completely different. I love Pedri, he dances with the ball like Iniesta". 🇧🇦 #FCB



"The first time I saw Gavi in training I said: wow, this boy is gonna be special". pic.twitter.com/xVxvpMsztK