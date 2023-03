FC Barcelone : un ancien coach de l'OM se paie le Barça et sa politique

Ephémère coach de l'OM mais grand nom de l'histoire de l'Athlétic Bilbao et de la sélection espagnole, Javier Clémente (72 ans) a accordé un long entretien à Sport avant la visite du FC Barcelone à San Mames. S'il respecte les Blaugranas et leur histoire, l'ancien technicien est quand même gêné par certains points concernant le Barça.

« Il y a trop de bruit, c'est trop à la Une des journaux. C'est bien que Barcelone ne soit à la Une des journaux sportifs qu'à cause des résultats. Là, il est à la Une de nombreuses pages, au début de la saison, dans les fenêtres des transferts, pour la Super League...Ils travaillent sur plusieurs fronts et en Liga, ils se débrouillent bien. Ils ont changé l'équipe en un an. Mais je pense que Laporta, Mateu (Alemany) et tout le monde travaillent à contre-courant. Tous les objectifs sont très difficiles à atteindre ».