FC Barcelone : un ancien de l’OM ne voit pas Xavi faire des miracles

Depuis qu’il a repris les rênes du Barça, Xavi a officialisé 7 matches toutes compétitions confondues au bilan de 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Alors que le mercato hivernal approche et que l’ancien milieu de terrain catalan pourra renforcer son effectif, certaines personnes restent perplexes quant à son avenir proche d’entraîneur.

« Il mène une course difficile à gagner », juge Zubizarreta

C’est le cas d’Andoni Zubizarreta, directeur sportif de l’OM pendant 3 ans, qui s’est justifié dans les lignes d’AS. « Il a besoin de ce temps qui dans les grands clubs est généralement très petit. On ne peut pas lui demander de faire des miracles du coup. Xavi ne va pas lui ressembler et l'équipe va commencer à jouer à merveille et toujours gagner les matches 4-0. Il mène une course difficile à gagner parce que vous avez besoin du terrain pour tout le reste », a déclaré l’ancien gardien du FC Barcelone (1986-1994).