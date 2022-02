FC Barcelone : un ancien de l’OM prend le Real Madrid pour taper sur Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Après le match nul concédé ce dimanche par le FC Barcelone dans le derby catalan face à l'Espanyol (2-2), l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, Javier Clemente, n'a pas épargné le technicien blaugrana, Xavi, critiquant son style de jeu et prenant le Real Madrid pour lui taper dessus.

"En fait, il commence à être entraîneur seulement maintenant. Il veut que les joueurs jouent comme il avait l'habitude de jouer, et ce n'est pas ça être un bon entraîneur. Il doit jouer avec les joueurs qu'il a dans son équipe Il vient d'Al-Sadd, c'est comme si vous entraîniez le Real Madrid et que vous jouiez contre des équipes de deuxième division", a lâché Javier Clemente dans une interview accordée au média espagnol, Deportes Cuatro.

🎥 The best plays from #EspanyolBarça, including @Pedri's minute two opener and @LuukdeJong9's last-minute equalizer