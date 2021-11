FC Barcelone : un ancien de l'OM vend la mèche pour la retraite de Sergio Agüero

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Le journaliste de la radio RAC1, Gerard Romero, a révélé ce samedi que l'attaquant du FC Barcelone, Sergio Agüero, qui souffre d'une arythmie cardiaque, allait devoir mettre un terme à sa carrière. Une terrible nouvelle confirmée par Samir Nasri, qui a évolué aux côtés de l'attaquant argentin à Manchester City.

"Il vient de m'envoyer un message, malheureusement c'est confirmé. Donc, j'ai beaucoup de peine. En plus d'avoir été le joueur que tout le monde connaît, qui était un phénomène, c'est un très bon gars, une très bonne personne. J'ai beaucoup de peine car ce n'est pas un choix, c'est un arrêt malheureusement forcé. Je sais l'amour qu'il a pour ce sport, et de le voir arrêter comme ça, ça me fait énormément de peine. Je lui envoie beaucoup d'encouragement, et beaucoup d'amour car c'est quelqu'un que j'apprécie énormément", a déclaré l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille sur le plateau de Match Of Ze Day, sur Canal +.

DERNIERE MINUTE



Pendant #MOZD, @SamNasri19 a reçu un message de son ancien coéquipier à @ManCity, Sergio Aguero 9⃣



Le Kun confirme qu'en raison de ses problèmes cardiaques, il est contraint de prendre sa retraite ❌



Merci pour tout Légende 🇦🇷



▶️ https://t.co/SvrNRkpXf1 pic.twitter.com/t3Tib3soZl — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 20, 2021