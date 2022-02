FC Barcelone : un ancien du LOSC fait trembler Xavi

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Cette saison est plus compliquée que les précédentes pour le FC Barcelone. Le club catalan entre dans une nouvelle ère et doit faire sans Léo Messi désormais. En Ligue Europa, les joueurs de Xavi auront pas la tâche facile face au Napoli (jeudi, 18h45) qui compte des très bonnes armes offensives.

En effet, pour cette rencontre Naples disposera de belles options pour son attaque. Parmi toutes, se dégage le buteur nigérian Victor Osimhen.

Cette saison, en Europa League, l’ancien joueur du LOSC a disputé 167 minutes et inscrit 4 buts. Cela fait une moyenne d’un but toutes les 42 minutes. La défense du Barça devra donc être très vigilante et solide pour empêcher le buteur de Naples de marquer.

