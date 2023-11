FC Barcelone : un ancien entraîneur du Barça s'est éteint

Une riche carrière de joueur. Et d'entraîneur. C'est assurément un grand nom du football anglais qui s'est éteint ce dimanche. En effet, la famille de Terry Venables a annoncé le décès de l'ancien sélectionneur anglais à l'âge de 80 ans, après une longue maladie.

Milieu de terrain de Tottenham, Chelsea, des Queen's Park Rangers et de Crystal Palace, Venables avait poursuivi sur le banc de touche. Avec des expériences nombreuses et pas toujours couronnées de succès. C'est ainsi qu'il arriva au FC Barcelone à l'été 1984 et y restera trois saisons, emportant au passage une Liga et une Coupe de la Ligue. Il reste néanmoins une tâche indélébile : la finale de la Ligue des Champions perdue face au club roumain du Steaua Bucarest au terme de la séance des pénaltys.

Il aura également été consacré meilleur entraîneur de la Liga en 1986 avant d'être écarté du club catalan en 1987. Il reviendra sur le banc de touche des Spurs de Tottenham, puis digéra la sélection anglaise lors de l'Euro 1996.

FC Barcelona deeply regrets the passing of Terry Venables, who managed Barça from 1984 to 1987. Our condolences to his loved ones. Rest in peace. pic.twitter.com/3zD3o6T0ve