FC Barcelone : un argument implacable vient balayer la polémique sur le contrat de Messi

FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Plus de 555 millions d'euros pour quatre ans. Depuis que le quotidien espagnol El Mundo, ce dimanche matin, a dévoilé les coulisses du contrat de Lionel Messi signé en 2017 avec le FC Barcelone, les critiques pleuvent autour de la gestion du club catalan. Dans une situation financière critique, le Barça a-t-il réalisé une grave erreur avec cet accord sans commune mesure avec Messi ?

Pas forcément si l'on en croit différents économistes qui ont été interrogés sur la question en Espagne. Libertad Digital a sondé des spécialistes qui estiment que si Messi coûte très cher, sa seule présence fait que le FC Barcelone gagne beaucoup plus. « Messi est la part fondamentale des revenus atypiques du Barça. Je suis en train d'analyser ce que cela génère comme argent pour le club et le chiffre est entre 250 et 300 millions d'euros par an. Si le salaire brut de Messi est de 140 millions d'euros, le FC Barcelone fait au minimum 100 millions de bénéfice », assure l'économiste Marc Ciria.

Messi représente la moitié des revenus en tournée

Même son de cloche du côté de Cinto Ajram, ancien membre du club, qui chiffre de manière très claire l'effet économique de la présence de Messi au Barça. « Dans les tournées des cinq dernières années, 50% des revenus dépendaient du fait que Messi soit sur le terrain ». En résumé, il semble bien que si le contrat de Messi au FC Barcelone ait largement franchi le cap de l'indécence, cela trouvait une explication rationnelle sur le plan économique.