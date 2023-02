FC Barcelone : un Barça solide devant Villarreal à la pause

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

L'occasion est belle pour le FC Barcelone. De s'imposer une fois encore et de mettre le Real Madrid à onze points en attendant que le club madrilène joue à son tour cette 21e journée de Liga, mercredi face à Elche.

Les hommes de Xavi avaient, visiblement, envie de saisir l'opportunité, affichant, d'entrée de jeu, une volonté de se ruer vers le but de Reina, le gardien de Villarreal. Une première occasion dès la 3e minute avec Lewandowski, qui butait sur le portier, puis l'ouverture du score, dès la 18e minute, signée Pedri, après un une-deux avec l'attaquant polonais et une frappe clinique du pie droit (0-1, 18e). On retrouvait une fois encore Lewandowski huit minutes plus tard, qui, servi par de Jong, décochait une frappe du pied gauche détournée par Reina. Le Barça, jamais inquiété, répond présent et semble se diriger vers un nouveau succès.