FC Barcelone : un Blaugrana va prendre très cher à Porto ce soir

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Adversaire du FC Barcelone ce soir en Champions League, le FC Porto est sur les nerfs. Battus par le Benfica en Supercoupe du Portugal (0-2) et en championnat vendredi dernier (0-1), les Dragons ont à chaque fois pété les plombs, accumulant expulsions et polémiques arbitrales. Autant dire qu'il ne fait pas bon se revendiquer du Benfica en ce moment à l'heure de les affronter. C'est pourtant le cas de Joao Félix.

Son but et sa célébration du 2 mars 2019 n'ont pas été oubliés à Porto !

Comme l'a rappelé El Chiringuito, l'attaquant prêté par l'Atlético risque de recevoir un accueil très hostile au Dragao. En effet, non seulement, il a été formé au Benfica et a été le leader du titre de champion du Portugal en 2019 mais, en plus, il s'était permis de chambrer les ultras du FC Porto après un but le 2 mars 2019. Au moment de célébrer, il avait glissé sur les genoux et regardé le kop du FCP avec un sourire puis un salut narquois. Les journalistes portugais interrogés par l'émission espagnole hier se souviennent tous de ce but et jurent que les supporters portistes ne l'ont pas oublié. Joao Félix devrait donc vivre une soirée très bruyante au Dragao...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🧑 Joao Félix será el protagonista del Oporto-Barça.



🔙 Sufrirá un ambiento hostil por su gesto cuando jugaba en el Benfica. pic.twitter.com/C8H18meVNs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 4, 2023

Podcast Men's Up Life