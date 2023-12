FC Barcelone : un clash entre Messi et Lewandowski a éclaté au grand jour

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Il y a un an, l'Argentine remportait la Coupe du monde au Qatar et après sa défaite initiale contre l'Arabie saoudite, l'équipe sud américaine avait notamment écarté la Pologne au cours d'une rencontre marquée par des signes de tensions entre Lionel Messi et Robert Lewandowski. La Pulga avait notamment refusé de serrer la main du Barcelonais en plein match.

Di Maria confirme les tensions

Cet épisode a été commenté par Angel Di Maria, proche de Messi, dans le documentaire Champions, diffusé par Star +. Et l'ancien parisien confirme les tensions... « Même ma grand-mère a remarqué que Messi affrontait délibérément Lewandowski, a-t-il glissé. C'est quelque chose qu'il fait parfois, ça reste en lui. Quand on parle de lui, il vous le lance soit dans une interview, soit sur le terrain. C'est ainsi qu'il s'exprime. Je pense que c'est normal. Il y a des gens qui parfois ne le respectent pas et ne réalisent pas qu'il est le meilleur joueur de l'histoire. Il ne faut rien lui dire parce qu'il finit par s'énerver, et c'est pire". Selon Mundo Deportivo, le contentieux daterait du Ballon d'Or 2021 remporté par Messi alors que Lewandowski aurait pu y prétendre.

