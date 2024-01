FC Barcelone : un coach s’est déjà grillé pour l’après-Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Souvent cité comme le successeur de Xavi au FC Barcelone, Rafael Marquez (44 ans) s’est-il grillé aux yeux de sa hiérarchie en répondant à une interview inopportune en marge du dernier match de la réserve du Barça ? Ce n’est pas impossible…

Rafa Marquez a trop parlé…

Alors que Xavi a annoncé son départ à l’issue de la saison après la défaite des Blaugranas à domicile contre Villarreal (3-5) hier, le Mexicain a été lancé sur la succession. D’abord prudent dans ses propos (« Je vais continuer à me préparer, évidemment (…) cela fait partie du processus et cela viendra en temps voulu si ça doit arriver »), l’ancien Monégasque a reconnu qu’il ne « pourrait pas dire non à une opportunité comme celle-ci ».

Une short-list avec Alguacil bien placé ?

Selon Sport, la direction du Barça a très mal pris la candidature spontanée de l’entraîneur de la réserve. Plusieurs noms circulent déjà en Catalogne avec notamment Hansi Flick, Ruben Amorim, Thiago Motta (qui a dit non) ou encore le basque Imanol Alguacil (Real Sociedad), particulièrement apprécié de Joan Laporta. Rafa Marquez part de beaucoup plus loin…

