FC Barcelone : un colosse s’en prend violemment à Lionel Messi !

Si Lionel Messi (34 ans) pensait avoir gagné le cœur de ses détracteurs en gagnant la Copa América, il s’est mis le doigt dans l’œil. L’attaquant argentin, qui profite de vacances bien méritées avant de prolonger au FC Barcelone début août, a pris une violente décharge venue de Tony Yoka.

Invité à donner son avis sur le possible futur Ballon d’Or de Messi, le boxeur français n’a pas été tendre avec « La Pulga. » D’après le champion des lourds, qui court toujours après un gros combat pour lancer sa carrière au très haut niveau, Messi ne mériterait pas la dite récompense pour sa propension à ne briller que face aux faibles. Entre autres...

« On vit à une époque où on veut donner le Ballon d’Or à un joueur qui fini troisième de Liga, éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions en prenant 4-1 à domicile (sixième année de suite en étant humilié en C1), qui a perdu la finale de la SuperCoupe d’Espagne en prenant un carton rouge pour avoir mis une droite à un adversaire… Juste parce qu’il a mis quatre buts face au Chili, l’Equateur et la Bolivie ! Et c’est réel, y a zéro vanne, a-t-il ironisé sur Instagrama. PS : 29 buts en Liga, 24 inscrits face aux sept derniers de Liga. 5 buts en Ligue des champions cette saison, 4 penaltys. Messi Ballon d’Or (emojis qui rigolent). S’il le gagne, ce sera le Ballon d’Or le plus moche et éclaté de l’histoire. Gagner le Ballon d’Or avec une saison aussi mauvaise, marquer des buts qui n’ont rien fait gagner à ton équipe, zéro but face au Real Madrid depuis quatre ans, zéro but face à l’Atlético de Madrid, zéro face aux grands clubs rien. Merci Eibar, Osasuna et Getafe. PS : Pour ceux qui me parlent de la Copa América, cette compétition avec deux groupes de cinq équipes, où les quatre premiers sont directement qualifiés en… quarts de finale ! Vous n’avez pas honte ? »

Tony Yoka ne veut pas voir Lionel Messi soulever le Ballon d’Or cette année ! 😤 pic.twitter.com/4Z1VKcsaS9 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 26, 2021