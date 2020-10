FC Barcelone : un défaut de Messi fatigue ses partenaires

Il s'en est fallu de peu pour que Sergio Agüero et Lionel Messi portent les mêmes couleurs cette saison. Cet été, le sextuple Ballon d'Or a demandé à quitter le FC Barcelone, où il ne supportait plus ses dirigeants, le président Josep Maria Bartomeu en tête. Une clause (contestée) du contrat de l'Argentin l'a contraint à rester, ce qui l'a empêché de rejoindre Manchester City, qui était sa destination prioritaire, parce que le Kun mais aussi parce que Pep Guardiola.

Pas sûr cependant que ce transfert aurait ravi Agüero. En effet, lors de l'émission Santo Sabado, l'attaquant de poche a expliqué que Lionel Messi était du genre ronchon : "Nous sommes comme un mariage épuisé, a-t-il rigolé. Je m'endors toujours avec la télé allumée et le lendemain matin, il se plaint toujours".

Mauvais caractère, Lionel Messi ? Ce ne sont pas les dirigeants barcelonais qui diront le contraire. Ou même certains de ses camarades de vestiaire du FCB…

Sergio Agüero:



