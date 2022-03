FC Barcelone : un ex du Barça déballe tout sur sa présumée infidélité

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

L’Espagne raffole des histoires peoples. L’ancien joueur du FC Barcelone, Kevin Prince Boateng se retrouve, encore une fois, à la une de cette presse après une interview où il évoque sa présumée infidélité.

« Les insultes sont arrivées et je n'accepte pas la malveillance. Je ne suis pas celui qui quitte une femme pour une autre. J'ai décidé de me séparer, c'était une période difficile, je jouais à Monza, je n'étais pas bien mentalement, je voulais me retrouver. En dix ans, avec un mariage, un enfant, beaucoup de choses se sont passées et on était à un point de malheur qu'on ne pouvait pas continuer » a confié l’ex-blaugrana, sur sa séparation avec Melissa Satta, lors d’une interview.