FC Barcelone : un favori se détache pour remplacer Xavi

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants du FC Barcelone se sont mis en quête d'un successeur à Xavi, qui a annoncé qu'il ne serait plus l'entraîneur du Barça la saison prochaine.

Discussions entamées entre le Barça et Flick !

Et d'après le compte Twitter Barça Times, c'est Hansi Flick, libre de tout contrat depuis son limogeage de son poste de sélectionneur de l'Allemagne en septembre dernier, qui serait le favori pour remplacer le technicien espagnol. Des discussions auraient déjà eu lieu, et plus d'une fois, entre la direction blaugrana et le clan du coach allemand. De son côté, l'ancien entraîneur du Bayern Munich, qui voudrait un nouveau projet dans un nouveau pays, serait déterminé à entraîner le Barça.

