FC Barcelone : un gardien de légende visé pour remplacer Alemany

Gardien mythique du FC Barcelone et de la sélection portugaise, l'intéressé est actuellement vice-président de son autre club de cœur : le FC Porto. En interne, le dossier Victor Baia a ses partisans. Il faut dire que l'ancien portier a pour lui un excellent bilan chez les Dragons. Il a notamment contribué activement à redresser les finances d'un club dans le rouge vif et menacé par le fair-play financier. Le profil typique du « bon vendeur » dont les Blaugranas ont besoin pour mener leur Mercato.

Concernant la piste Deco, qui semble tenir la corde dans l'esprit de Joan Laporta, Nicolo Schira nous apprend que l'ancien milieu du Barça se retrouve face à un vrai dilemme car cela implique qu'il cesse le métier d'agent où il se sentait bien.

