FC Barcelone : un grand favori se dégage désormais pour l’après-Xavi

Si le FC Barcelone n’a pas encore arrêté son choix, quelques profils commencent quand même à se détacher pour remplacer Xavi sur le banc des Blaugranas en fin de saison. Comme évoqué plus tôt dans la journée, le Barça a notamment pris langue avec Mikel Arteta (Arsenal) et son entourage pour évoquer la possibilité d’un retour.

Malgré tout, l’ancien de la Masia – comme Luis Enrique (PSG) – ne semble pas le mieux placé pour diriger les Blaugranas la saison prochaine. Comme le confirme Sky Germany, Pini Zahavi a profité de sa présence à Barcelone il y a quelques jours pour avancer dans les tractations et y placer son nouveau client Hansi Flick (libre, 59 ans). Un profil très apprécié de Joan Laporta.

Le journaliste Florian Plettenberg affirme que si la décision finale n’est pas encore prise par le board du Barça, Hans-Dieter Flick, ancien coach du Bayern Munich et de l’équipe nationale allemande, est désormais « l’une des top pistes » du club catalan. A suivre.

🚨As excl. revealed a few days ago and now confirmed again: There were concrete talks and meetings in the last days between FC Barcelona and Pini Zahavi, the new agent of Hansi #Flick! ✔️



➡️ Zahavi and Laporta still have a top relation 🤝



Flick, he’s now one of the top… pic.twitter.com/JMmggRE0vF