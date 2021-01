FC Barcelone : un gros coup dur en prévision du choc contre le PSG

Pour la première fois depuis 1995, le PSG partira favori de son affrontement avec le FC Barcelone. Les Parisiens, vice-champions d'Europe, dominent toujours autant les débats en France, malgré un départ raté en championnat. Les Catalans, eux, sont dans le dur depuis plus d'un an. Une crise aussi bien sportive, puisqu'ils n'ont remporté aucun trophée depuis mai 2019, que structurelle, leur dette ayant dépassé le milliard d'euros. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est sans un titulaire majeur qu'ils devront affronter les Parisiens.

Cet atout majeur en moins dans le jeu de Ronald Koeman, c'est Gerard Piqué. Le défenseur central est blessé depuis le 21 novembre. Il souffre d'une rupture partielle d'un ligament du genou droit. Selon El Mundo Deportivo, sa convalescence se passe bien mais il ne devrait pas être opérationnel pour le 16 février, jour du match aller contre le PSG au Camp Nou, ni pour le 10 mars au Parc des Princes.

Un vrai coup dur car en l'absence de Piqué, le Barça tangue dangereusement derrière. Ni Clément Lenglet, ni Ronald Araujo, ni Samuel Umtiti, ni le jeune Oscar Mingueza ne parviennent à composer une charnière centrale solide. Et quand on connaît la puissance de feu parisienne, on peut imaginer que les Blaugranas risquent de souffrir le martyr…

🚑 (UPDATE ON PIQUE): Gerard Pique is having good feelings in his knee and progressing well. He takes part in continuous running in addition to gym work.



• There is no return date but they will examine after a month. He is unlikely to face PSG.



