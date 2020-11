FC Barcelone : un honneur réservé à Maradona pourrait déteindre sur Messi

Lionel Messi, comme une bonne partie du monde, a vu partir une de ses idoles. Diego Maradona est décédé ce mercredi et la star du FC Barcelone, comme d'autres, lui a rendu un bel hommage. Depuis, la Pulga constate à quel point El Pibe de Oro pouvait susciter des honneurs incroyables. Et l'un des plus beaux est peut-être venu de Naples.

Le maire de la ville puis le président du Napoli ont tous les deux donné leur accord pour que le stade San Paolo prenne le nom de Diego Maradona. Un honneur qui pourrait être validé dès lundi par les autorités de la ville. Et Lionel Messi pourrait avoir très rapidement droit au même traitement.

Le Camp Nou rebaptisé au nom de Messi ?

Emili Rousaud, candidat à la présidence du FC Barcelone, a en effet annoncé qu'en cas d'élection, il soumettrait à referendum la proposition de rebaptiser le Camp Nou en l'honneur de la Pulga. « Au-delà de la fin de son contrat à la fin de la saison, car il est le présent et en même temps l’histoire vivante du football mondial et du Barça. Par conséquent, si j’ai l’honneur de présider la FC Barcelone, toujours après avoir consulté les membres du club par référendum, je proposerai que le stade soit renommé Camp Nou Leo Messi. »

Une idée à prendre dans un contexte de campagne électorale où tout est bon pour séduire les socios... et peut-être convaincre Messi de rester au Barça. Mais l'idée a tout de même de l'allure sur le papier.