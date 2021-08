FC Barcelone : un important soutien de Laporta prêt à lui tourner le dos ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Les maux du Barça loins d’être terminés ? Selon les informations d’El Confidential, Jaume Roures, patron de Mediapro, qui fait parti des garants financiers de Joan Laporta depuis l’élection du président du FC Barcelone, aurait décidé de ne plus l’être.

Et pour cause, l’homme à l’origine du fiasco des droits TV avec Mediapro en France, serait proche de Javier Tebas, président de la Ligue Espagnole de football. Ce dernier qui a négocié avec le fonds d’investissement CVC pour vendre les droits télés de son championnat, s’est attiré les foudres de Joan Laporta qui a rejeté cet accord. Une réaction que n’aurait pas apprécié Jaume Roures qui aurait décidé de rompre ses liens avec le président du club catalan et de ne plus être le garant financier de Joan Laporta à partir du mois de novembre. Il reste désormais si ce retrait peut avoir des conséquences sur les finances d’un FC Barcelone déjà bien en difficulté.

🚨 OH !! Déçu par Laporta, Jaume Roures aurait décidé de ne pas renouveler en novembre sa garantie bancaire de 30M€ fourni à la direction Laporta.



Roures est très proche de Tebas en tant que détenteur des droits internationaux de LaLiga qu'il revend.https://t.co/eD4JEAo0Wv — (🗣 🇫🇷) 💉 (@BarcelonistaFRA) August 13, 2021