FC Barcelone : un joueur du Barça convoqué pour la CAN 2022 !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

L'ailier droit du FC Barcelone, Abde Ezzalzouli, qui est l'une des révélations de ce début de saison, figure dans la liste du Maroc pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2022, qui se déroulera au Cameroun du 9 janvier au 6 février prochain.

Une liste où on retrouve également le latéral droit du Paris Saint-Germain, le défenseur central du Stade Rennais, Achraf Hakimi, et le milieu offensif du SCO d'Angers, Sofiane Boufal.

🔥 Introducing your #AltasLions for the TotalEnergies Africa Cup of Nations, Cameroon 2021! Ready to get going! 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #Morocco #AFCON2021 #Cameroon pic.twitter.com/l64H0DpcAm