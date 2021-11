FC Barcelone : un joueur du Real Madrid se réjouit de l'arrivée de Xavi

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

En Espagne, même si les supporters du Real Madrid et du FC Barcelone se détestent, ils ont conscience que s'ils sont montés aussi haut dans l'échelle du football mondial, c'est grâce à l'immense rivalité qui les oppose. Quand l'un des deux est au plus mal, comme les Blaugrana en ce moment, l'autre camp s'en réjouit un peu mais espère que ça ne va pas trop durer. Dani Carvajal en a apporté la preuve ce mercredi lors d'une interview à une radio espagnole.

"Si l'arrivée de Xavi est une bonne chose ? A voir (rires). C'est bien qu'il vienne en Liga. Il a été un joueur très important pour le Barça, pour la Liga… et son retour est forcément un bon point pour notre championnat. Je lui souhaite la meilleure chance du monde, même si on dispute la même compétition. C'est un compagnon, il ne faut souhaiter de mal à personne. Il faut voir s'il pourra faire mieux qu'actuellement mais de notre côté, nous essayerons d'augmenter l'écart avec le Barça."

"Mbappé or Haaland? Or the two?"



Dani Carvajal: "It is very difficult to compare a 9 with extreme. They're both top players, players who make a difference. If I had to sign, I would sign those two, Neymar, Messi, they are the best in the world!"https://t.co/oGkyRLDuVB pic.twitter.com/eQ7Y5esqhI