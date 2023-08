FC Barcelone : un nouveau de dernière minute au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

C'était au mois d'avril dernier. Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, avait intégré à l'entraînement du groupe professionnel deux jeunes éléments que personne ne connaissait : Lamine Yamal (15 ans) et Pau Cubarsí (16 ans). On connaît la suite pour le premier, qui a attendu d'avoir seize ans, pour disputer ses premières minutes avec la formation de Xavi et impressionner son monde.

"C'est inné"

L'autre digne représentant de cette génération 2007, Pau Cubarsi, est lui défenseur central. Et a les honneurs de la presse catalane, au travers d'un article de Sport qui laisse assez peu de questionnements sur l'avenir du joueur. Déjà incontournable avec le Barça B, il pourrait passer les étapes très rapidement. Et figure dans le groupe catalan pour le match de ce dimanche sur le terrain de Villarreal. "Il aime défendre, c'est inné, dans d'autres cas cela s'acquiert avec l'expérience, mais dans son cas c'est un standard."

Possible que Pau Cubarsi effectue ses premières minutes avec le Barça A dans les prochaines semaines.

