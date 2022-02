FC Barcelone : un nouveau renfort va changer la vie de Xavi, un autre va faire enrager le PSG !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone fait encore le ménage... pour la bonne cause. Ce jour, le club catalan annonce s'être séparé du chef de son service médical : Ramon Canal. L’intéressé était arrivé au club en 2006 lors du premier mandat de Joan Laporta et avait été fragilisé depuis l'arrivée de Xavi fin 2021.

Selon le quotidien madrilène As, le Barça aurait d'ores et déjà trouvé son remplaçant en la personne du Dr Xavier Corbella. Ce médecin de 58 ans est un professionnel de renom, lui qui est chef du service de médecine interne de l'hôpital de Bellvitg.

Auteur également de plus d'une centaine de publications notamment sur la gestion médicale, et fort de plus de 150 conférences, il est actuellement le vice-doyen de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université internationale de Catalogne (UIC). Autant dire que ce renfort devrait changer la vie de Xavi et de son infirmerie.

Par ailleurs, Marca affirme que le FC Barcelone est en pole pour recruter Franck Kessié (AC Milan) au mercato estival. Le quotidien madrilène ajoute que malgré les intérêts d'autres cadors européens, comme Liverpool ou le PSG, le milieu de terrain de 25 ans pourrait privilégier la Catalogne...