FC Barcelone : un petit Barça pour un gros coup face à Valence

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Accueillir le 19e de la Liga pour (re)prendre trois points supplémentaires et porter à dix l'avance sur le Real Madrid, l'occasion était belle pour le FC Barcelone. Et les hommes de Xavi, privés ce dimanche de Gavi (suspendu), de Dembélé, Pedri et Lewandowski (blessés) face à Valence, ont vite montré qu'ils ne voulaient pas laisser passer une telle occasion .

En dépit d'un début de match timide, et de quelques contres mal négociés par Valence, le Barça a ouvert le score dès la 16e minute. Une passe millimétrée de Busquets à destination de la tête de Raphinha qui, au point de pénalty, devançait la sortie de Giorgi Mamardashvili et parvenait à la lober (1-0, 16e). Dans la foulée, les Catalans imposaient leur rythme, et leur jeu, et manquaient de peu de faire le break à la 24e minute lorsque au terme d'un rush de Balde, Raphinha, encore lui, enroulait du pied gauche aux vingt mètres sans parvenir à cadrer.

Seule autre situation à retenir de ce premier acte, une erreur, au pied et dans sa surface de Ter Stegen, qui offrait un ballon de but à Lino dont la frappe s'envolait dans le ciel de Barcelone. Au retour des vestiaires, on pensait le Barça à l'abri lorsque les Catalans bénéficiaient d'un pénalty à la suite d'une main d'un défenseur de Valence sur une reprise de Jules Koundé. Problème, Ferran Torres, perturbé par un message de son capitaine, Busquets, et par les envies de frappe de Fati, trouvait le poteau doit de Mamardashvili. Dans la minute suivante, le gardien de Valence était cette fois sauvé par son poteau gauche sur une frappe d'Ansu Fati, idéalement servi par Raphinha.

Araujo expulsé logiquement

Nouveau coup de théâtre à la 59e minute lorsque le Barça était réduit à dix avec l'expulsion logique d'Araujo. Au départ une erreur de Koundé qui, de la tête et en retrait, obligeait l'uruguayen à faucher Duro qui partait seul au but. Compliqué, dans ces conditions, de faire le jeu et de se procurer une kyrielle d'occasions. Les joueurs de Xavi, sans se replier en défense, s'évertuaient à gérer leur avantage. Mission réussie, en dépit d'un pénalty qui aurait du être sifflé en faveur de Valence après une faute de Kessié sur Fran Perez (85e).

Sans convaincre et sans briller, le Barça dispose, avant que le Real Madrid affronte le Betis Séville ce soir, de dix points d'avance en tête de la Liga. Essentiel.