FC Barcelone : un petit nouveau bien connu du Real Madrid au Barça ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Comme c'est de coutume, Xavi avait accordé quelques jours de repos à ses joueurs après la victoire sur le FC Séville (3-0) dimanche, qui a permis au FC Barcelone de prendre huit points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga. Enfin, pas tous ses joueurs, seulement ceux qui ont foulé la pelouse du Camp Nou. Les autres étaient attendus dès le lendemain au centre d'entraînement pour une session à laquelle plusieurs jeunes ont été conviés pour faire le nombre. Et parmi ces derniers, il y avait une tête qui a attiré les regards des journalistes présents.

Cette tête, c'est celle de Moha Moukhliss. Ce milieu de terrain de petit gabarit (1,69m) évolue habituellement avec la réserve, où il a été prêté jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat par le FC Andorra (oui, le club de Gerard Piqué...). Moukhliss a pour caractéristique d'avoir été formé au Real Madrid, où il n'a jamais joué avec les professionnels et qu'il a quitté en 2020 pour tenter sa chance à Valladolid, sans plus de succès. En aura-t-il davantage, lui qui tarde à exploser à 23 ans alors qu'il était promis au plus bel avenir à son adolescence ?