FC Barcelone : un précédent inquiétant avec l'UEFA et une croix sur Messi en cas de sanction ?

L'UEFA a annoncé hier son intention d'ouvrir une enquête suite aux révélations des médias espagnols sur l'affaire Negreira. L'instance européenne estime que s'il y a eu corruption d'arbitres de la part du FC Barcelone, il est de son devoir de sanctionner le club au niveau continental, sachant que la justice espagnole, elle, sanctionnera au niveau national. L'Equipe, qui revient sur cette décision, rappelle qu'une exclusion d'un an des compétitions européennes est possible. Et qu'un club macédonien, le FK Pobeda, a écopé de... huit ans de suspension pour avoir "manipulé le résultat d'un match".

Evidemment, le Barça est d'un tout autre standing, ce qui devrait lui épargner une peine aussi longue. Mais même un an de suspension serait catastrophique. Car l'émission El Chiringuito rappelle qu'en plus d'être la plus belle des épreuves, la Champions League est très importante pour les clubs, surtout pour le Barça, qui est dans le rouge. Cette saison, le club catalan, sorti dès le tour de poules, a récupéré 31,28 M€ pour sa participation en C1. Plus de trente millions d'euros, c'est presque le salaire de Lionel Messi. Si exclusion européenne il y a, le FCB, déjà cerné par le fairplay financier, serait contraint de faire une croix sur un retour de l'enfant prodigue...