FC Barcelone : un proche de Laporta vend la mèche pour Xavi

Alors que Xavi est de plus en plus décrié et que certaines rumeurs prétendent qu’il pourrait prendre la porte avant la fin d’année 2023, un proche de Joan Laporta est sorti du silence sur X pour démentir les bruits de couloir.

Photo de Xavi soulevant la Liga à l’appui, Jordi Finestres, l’un des membres du cabinet présidentiel, a apporté tout son soutien au technicien : « Nous nous sommes relevés à plusieurs reprises et aujourd’hui ne fera pas exception. Força Barça ! »

Xavi s’estime victime d’une cabale

D’après AS, Xavi et son entourage commenceraient quand même à virer à la paranoïa face à la situation, estiment que des gens à l’intérieur et à l’extérieur du club chercheraient aujourd’hui à lui nuire et à le tenir responsable de tous les mots.

Le quotidien madrilène dépeint un Xavi qui « se sent seul » malgré le soutien de Joan Laporta et qu’il l’a même confirmé en privé ces derniers jours. L’ancien milieu de terrain du Barça aurait demandé à son vestiaire une unité totale…

