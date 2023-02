FC Barcelone : un record et un nouveau leader pour Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Drôle de destin que celui de Frenkie De Jong. Le Néerlandais de 25 ans a tout fait pour rejoindre le FC Barcelone à l'été 2019, repoussant notamment une offre colossale du PSG, mais il a mis beaucoup de temps à s'adapter au jeu catalan. Et quand il y est parvenu, il a été poussé vers la sortie par les dirigeants blaugranas en raison des problèmes financiers. Mais l'ancien de l'Ajax a refusé de partir, notamment l'été dernier pour retrouver Erik ten Hag à Manchester United, et bien lui en a pris. Car il est aujourd'hui une pièce maîtresse d'une formation qui file tout droit vers le titre de champion d'Espagne. Et son importance pourrait s'accroitre dans les semaines à venir.

En effet, la blessure à la cheville de Sergio Busquets devrait lui offrir le poste de sentinelle, Xavi ayant une confiance très limitée en Franck Kessié. Frenkie De Jong devrait donc devenir le vrai dépositaire du jeu catalan et démontrer qu'il peut succéder à terme à son capitaine. Par ailleurs, la victoire sur Séville (3-0) dimanche a permis à Xavi d'égaler son record personnel d'invincibilité sur le banc du Barça avec 15 matches. Ce week-end contre Villarreal, il visera la barre des 16 !