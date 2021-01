FC Barcelone : un sérieux rival pour Messi émerge au Real Madrid

Réputé pour être l'un des rares Argentins à ne pas aimer Lionel Messi, l'ancien gardien de but Hugo Gatti (76 ans) est un chroniqueur régulier de l'émission El Chiringuito en Espagne. « El Loco » a encore montré tout son « amour » pour la star du FC Barcelone lors de son dernier passage sur l'antenne en comparant Messi … à Eden Hazard.

« Hazard sera meilleur que Messi »

Pour Hugo Gatti, il y a meilleur que le sextuple Ballon d'Or en Liga et le flop du Real Madrid en fait partie. « Si Hazard se débarrasse de son problème de blessures, il sera meilleur que Messi » a prophétisé l'ex portier Albiceleste.

En mars 2020, « El Loco » Gatti avait déjà tapé sur Messi dans cette même émission : « Je m'en moque si l'on me critique en Argentine. Je suis Argentin et Messi est un phénomène, mais il ne l'est plus actuellement. Ils le traitent de la mauvaise manière parce qu'ils le voient trop beau. Il s'y habitue et marche plus sur le terrain. Il doit faire mieux ».