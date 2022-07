FC Barcelone : un titulaire blessé dès le premier entraînement !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ansu Fati n’a toujours pas joué une saison complète, Ousmane Dembele non plus, et voilà qu’un autre attaquant se blesse avant même le début des matches. Le FC Barcelone a communiqué en annonçant une blessure de Ferran Torres au pied droit lors de la reprise.

Sa durée d’indisponibilité n’est pas encore connue, impossible pour l’heure de savoir si l’international espagnol manquera la préparation. La saison dernière, une fois encore, quasiment aucun joueur n’a été épargné par les pépins physiques, en particulier des joueurs majeurs en progression comme Fati, Araujo ou Pedri.

Si le Barça remédie peu à peu à ses problèmes financiers, il n’est pas encore débarrassé de tous ses vieux démons et va vraiment devoir se pencher sur ses préparateurs physiques !