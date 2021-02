FC Barcelone : le vestiaire fragilisé avant le PSG à cause de Messi ?

Dans deux semaines, le FC Barcelone accueillera le Paris Saint-Germain en 8es de finale de la Champions League. Si, sportivement, les Blaugranas vont beaucoup mieux, l'ambiance reste lourde en son sein. Entre les élections présidentielles du début du mois prochain, l'avenir de Lionel Messi et les dernières révélations sur le contrat de ce dernier, la sérénité n'est pas de mise. Et Ronald Koeman en a rajouté une couche ce mardi en révélant qu'il savait qu'il y avait une taupe au sein de son vestiaire…

"Les fuites sont mal intentionnées"

« En général, s'il y a une chose ou un sujet qui blesse un joueur, je crois qu'en tant qu'entraîneur, avec mon staff, l'équipe, les joueurs, nous protégeons et défendons le joueur. C'est le plus important. Mais pas spécialement dans ce cas. En général, quand les choses sortent, on peut être plus unis dans le vestiaire. Cela peut arriver et cela peut venir de nombreux endroits. Il y a toujours de la compétition dans les grands clubs. Il y a toujours des gens de l'extérieur, avec des amis à l'intérieur, mais en tant qu'entraîneur, je défendrai mes joueurs et le club. Les fuites comme celle-ci ne sont pas bonnes et sont mal intentionnées. »

La chasse à la taupe, une grande spécialité des clubs qui vont mal. Et peut-être un bon point pour le PSG avant la double confrontation avec le géant catalan…