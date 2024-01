FC Barcelone : une décision radicale de Xavi avec Joao Felix ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

L’avenir de Joao Felix au Barça est mis à prix. Le Portugais ne satisfait plus, si son début de saison était réussi, au point qu’on disait que la Barça souhaitait le recruter, l’ancien du Benfica n’affiche plus la même régularité. Déçu, Xavi n'hésite pas à le lui montrer. Alors qu’il est titulaire indiscutable depuis le début de la saison, l’entraîneur espagnol l’a sorti à la mi-temps du match contre Almeria (3-2). Un geste fort, symbole du manque d’impact dans le jeu et du retour de sa nonchalance sur le terrain.

Retour dans ses travers

Comme à l’Atlético Madrid, l’international Portugais retombe dans ses travers. Nonchalant, irrégulier, sa place dans le 11 est compromise pour le match de Las Palmas. Xavi apparaît beaucoup plus pessimiste quant à son joueur. En effet, c’est Joan Laporta, proche de Mendes, agent de Felix, qui a fait le forcing pour obtenir un prêt. Chose qui aide à comprendre la tournure actuelle. Désormais, Joao Felix ne possède plus son destin entre ses mains. Ses performances de début de saison sont désormais loin derrière lui.

FC Barcelone : Xavi pense à mettre João Félix sur la touche ! https://t.co/nDCNmfW4ki — Foot Mercato (@footmercato) January 1, 2024

Podcast Men's Up Life