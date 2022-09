FC Barcelone : une figure du Barça et du PSG insulte Cristiano Ronaldo !

Cristiano Ronaldo (37 ans) peut enfin respirer. Sur penalty, l’attaquant portugais a inscrit hier soir son premier but de la saison avec Manchester United, lors de la victoire des Red Devils sur le terrain des Moldaves du Sheriff Tiraspol (2-0).

Il s'agit du premier but de CR7 en C3, à 37 an, lui qui est le meilleur buteur de la Ligue des champions (141 buts). Avec cette victoire, MU revient à la 2e place de son groupe, à 3 points de la Real Sociedad, qui a battu l'Omonia Nicosie (2-1). En parallèle, l’ancienne gloire du Real Madrid a pris une charge venue de Daniel Alves.

« Cristiano Ronaldo est l'adversaire le plus difficile que j'aie affronté. Ce bâtard ne vous laisse pas respirer une seconde, a-t-il répondu lors d’une interview accordée à Hugo Sanchez sur ESPN. C’est une machine à buts. »

🎙| Dani Alves: “Cristiano Ronaldo is the most difficult opponent I have faced. This bastard doesn’t let you breathe for a second.” pic.twitter.com/eDynvrsTsW