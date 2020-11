FC Barcelone : une figure du Real Madrid se pâme devant Messi

Une figure emblématique du Real Madrid qui est fan de Lionel Messi, la star de l'ennemi juré, le FC Barcelone, ça existe, si si. Son nom : Vicente Del Bosque, l'ancien joueur et coach merengue. Dans un entretien accordé à la chaîne Youtube de Leo Burgueño et repris par AS, Del Bosque a eu cette réponse sur le débat entre Maradona ou Messi meilleur joueur du monde... « Pour moi le meilleur c'est Messi. A chaque fois que je le vois... Il est très fort. Il apporte beaucoup. » Un bel hommage, venant d'un Merengue pur et dur comme lui !